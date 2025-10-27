Mulher sofre queimaduras graves em acidente de trabalho

Uma mulher de 50 anos sofreu hoje queimaduras em várias partes do corpo, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido num restaurante localizado na zona da Estrada Monumental, no Funchal.

O caso criou algum alarido no local, segundo apurou o JM, sendo logo solicitado socorro para o local.

A vítima ficou com queimaduras no rosto, no tórax e nos braços, tendo sido prontamente assistida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada pelos serviços da Proteção Civil da Madeira.

Depois de receber os primeiros socorros no local, a mulher foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência e ficou internada na ala de Cirurgia.