Mulher resgatada em estado crítico na Ponta de São Lourenço

Uma mulher de nacionalidade polaca, com cerca de 42 anos, sofreu um acidente grave na Vereda da Ponta de São Lourenço, na tarde de hoje. A vítima apresentava um trauma severo no membro inferior direito e necessitou de resgate urgente.

A embarcação da Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi mobilizada para o local, onde os bombeiros prestaram os primeiros socorros. Posteriormente, a mulher foi transportada para a marina do Dreams Madeira Resort, sendo depois encaminhada de ambulância para uma unidade de saúde.

A operação de resgate foi coordenada pelo Centro de Comando e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil e com o MRSC Funchal. Após a intervenção, a embarcação SANAS 103 regressou à base, retomando o seu estado de prontidão.