MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Mulher morre subitamente na Levada de São João

    Mulher morre subitamente na Levada de São João
    Equipa médica da EMIR esteve no local. Joana Sousa / Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
02 Janeiro 2026
15:50

Uma mulher de 58 anos morreu esta sexta-feira na Levada de São João, no Funchal, após ter entrado em paragem cardiorrespiratória.

O alerta foi dado às autoridades de saúde, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a equipa médica da EMIR. Apesar da rápida intervenção dos meios de socorro, todas as manobras de reanimação revelaram-se infrutíferas, tendo o óbito sido declarado no local.

Perante a situação, foram acionadas as autoridades policiais e de saúde para os procedimentos legais, nomeadamente a confirmação do óbito e a autorização para o levantamento do corpo.

As causas da morte estarão, ao que tudo indica, relacionadas com uma doença súbita.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual a avaliação que faz do espetáculo de fogo de artifício deste ano?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas