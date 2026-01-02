Mulher morre subitamente na Levada de São João

Uma mulher de 58 anos morreu esta sexta-feira na Levada de São João, no Funchal, após ter entrado em paragem cardiorrespiratória.

O alerta foi dado às autoridades de saúde, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a equipa médica da EMIR. Apesar da rápida intervenção dos meios de socorro, todas as manobras de reanimação revelaram-se infrutíferas, tendo o óbito sido declarado no local.

Perante a situação, foram acionadas as autoridades policiais e de saúde para os procedimentos legais, nomeadamente a confirmação do óbito e a autorização para o levantamento do corpo.

As causas da morte estarão, ao que tudo indica, relacionadas com uma doença súbita.