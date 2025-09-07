Mulher hospitalizada após desmaio num centro comercial no Funchal

Uma mulher, com cerca de 45 anos, foi hospitalizada na manhã deste domingo após sofrer um desmaio no centro comercial Anadia, no Funchal, quando se encontrava no interior da loja Pingo Doce, relataram ao JM testemunhas oculares.
A vítima recebeu de imediato assistência por parte dos funcionários e da equipa de segurança do supermercado. Pouco depois, foi socorrida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, acionada através do 112.Após os primeiros cuidados no local, a mulher foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência e permaneceu em observação.
