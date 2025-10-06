Mulher ferida após queda provocada por buraco na via pública

Uma mulher de 41 anos ficou ferida, esta tarde, na sequência de uma queda na via pública, na Rua do 1.º de Maio, no Funchal. Segundo uma testemunha ocular, a vítima tropeçou num buraco que se encontrava aberto na via, sofrendo ferimentos nos membros inferiores.
Antes da chegada da equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), a mulher foi assistida por alguns populares que se encontravam no local.
A vítima, que se queixava de dores numa perna, foi imobilizada pela equipa de emergência da CVP e posteriormente transportada de ambulância para o hospital, onde recebeu tratamento médico no serviço de urgência.
