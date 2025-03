Uma mulher foi surpreendida esta manhã ao encontrar a sua viatura danificada enquanto estava estacionada no Caminho de São Roque, no Funchal. A proprietária, sem compreender as razões do sucedido, estima que os prejuízos ascendem a centenas de euros.

O veículo encontrava-se devidamente estacionado, com espaço suficiente para a passagem de outros automóveis. No entanto, um condutor passou e acabou por arrancar literalmente o para-choques frontal da viatura, causando ainda danos noutros componentes do automóvel.