Motociclista fica ferido em colisão com automóvel no Funchal

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
09 Janeiro 2026
21:16

Um motociclista ficou ferido, esta noite, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, ocorrida na zona das Virtudes, no Funchal, num cruzamento apontado por moradores como sendo de elevada sinistralidade.

Segundo relatou uma testemunha ocular ao JM, o alerta levou à mobilização de equipas dos bombeiros, que se deslocaram de imediato ao local para prestar assistência à vítima.

À chegada, os operacionais encontraram o motociclista com ferimentos, tendo procedido à sua estabilização no local antes de o transportarem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades.

