Motociclista fica ferido com gravidade em acidente na Rua 5 de Outubro (com fotos)

O motociclista acabou por sofrer ferimentos considerados graves, tendo sido prontamente assistido no local por profissionais de saúde que, por coincidência, se encontravam nas imediações no momento do acidente.

Um aparatoso acidente rodoviário ocorrido na tarde desta sexta-feira provocou um ferido com alguma gravidade, na Rua 5 de Outubro, mesmo há pouco. De acordo com uma testemunha ocular, a vítima é um motociclista que terá sido apanhado a meio de um choque em cadeia, envolvendo várias viaturas.

Segundo a mesma fonte, o acidente poderá ter sido causado por uma falha mecânica num dos veículos, que desencadeou a colisão em sequência. O motociclista acabou por sofrer ferimentos considerados graves, tendo sido prontamente assistido no local por profissionais de saúde que, por coincidência, se encontravam nas imediações no momento do acidente.

Para o local foi mobilizada uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que prestou os primeiros socorros à vítima. Após estabilização, o ferido foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece a receber tratamento.