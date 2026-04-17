Motociclista fica ferido com gravidade em acidente na Rua 5 de Outubro (com fotos)

Um aparatoso acidente rodoviário ocorrido na tarde desta sexta-feira provocou um ferido com alguma gravidade, na Rua 5 de Outubro, mesmo há pouco. De acordo com uma testemunha ocular, a vítima é um motociclista que terá sido apanhado a meio de um choque em cadeia, envolvendo várias viaturas.
Segundo a mesma fonte, o acidente poderá ter sido causado por uma falha mecânica num dos veículos, que desencadeou a colisão em sequência. O motociclista acabou por sofrer ferimentos considerados graves, tendo sido prontamente assistido no local por profissionais de saúde que, por coincidência, se encontravam nas imediações no momento do acidente.
Para o local foi mobilizada uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que prestou os primeiros socorros à vítima. Após estabilização, o ferido foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece a receber tratamento.
A operação de socorro obrigou ao corte temporário da circulação naquela via, causando constrangimentos no trânsito durante algum tempo.
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