Um homem de 25 anos ficou ferido na sequência de um acidente de viação, ocorrido esta segunda-feira na Fundoa.

O motociclista perdeu o controlo da mota, acabando por embater violentamente contra uma parede. De acordo com informações prestadas pelos bombeiros, a vítima apresentava queixas de dores intensas na zona dorsal, lombar e nos membros inferiores.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram os primeiros socorros no local e transportaram o ferido para o hospital, onde recebeu assistência médica.

A PSP esteve presente no local do acidente para averiguar as circunstâncias do despiste.