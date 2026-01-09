MADEIRA Meteorologia
Motociclista ferido em despiste na zona dos Viveiros

    Motociclista ferido em despiste na zona dos Viveiros
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
09 Janeiro 2026
20:06

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi chamada, ao início da noite desta sexta-feira, para prestar socorro a uma vítima de um acidente de viação ocorrido na zona dos Viveiros, no Funchal.

Segundo revelou ao JM uma testemunha ocular, o sinistro envolveu um motociclista que terá sofrido um despiste e, na sequência desse acidente, alegadamente colidiu com uma viatura, acabando por cair ao solo. Antes da chegada dos meios de emergência e da Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima foi assistida por alguns populares que se encontravam no local.

À chegada, os socorristas da CVP prestaram assistência ao homem, com cerca de 25 anos, que foi posteriormente transportado numa ambulância da instituição para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.

