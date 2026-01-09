Motociclista ferido em despiste na zona dos Viveiros

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi chamada, ao início da noite desta sexta-feira, para prestar socorro a uma vítima de um acidente de viação ocorrido na zona dos Viveiros, no Funchal.

Segundo revelou ao JM uma testemunha ocular, o sinistro envolveu um motociclista que terá sofrido um despiste e, na sequência desse acidente, alegadamente colidiu com uma viatura, acabando por cair ao solo. Antes da chegada dos meios de emergência e da Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima foi assistida por alguns populares que se encontravam no local.