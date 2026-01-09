Motociclista ferido em despiste na zona dos Viveiros

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi chamada, ao início da noite desta sexta-feira, para prestar socorro a uma vítima de um acidente de viação ocorrido na zona dos Viveiros, no Funchal.
Segundo revelou ao JM uma testemunha ocular, o sinistro envolveu um motociclista que terá sofrido um despiste e, na sequência desse acidente, alegadamente colidiu com uma viatura, acabando por cair ao solo. Antes da chegada dos meios de emergência e da Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima foi assistida por alguns populares que se encontravam no local.
À chegada, os socorristas da CVP prestaram assistência ao homem, com cerca de 25 anos, que foi posteriormente transportado numa ambulância da instituição para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Irão registou hoje à noite novas manifestações contra o regime, principalmente em Teerão, onde os iranianos marcharam pelas principais vias, segundo...
O Presidente da República afirmou hoje que já falou com o primeiro-ministro, na quinta-feira, sobre as mortes ocorridas sem que tenha chegado socorro e...
Um incêndio num lar de idosos no concelho de Fafe, distrito de Braga, fez hoje três feridos, que foram transportadas para o hospital, e outras 30 pessoas...
Conheça a chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira.
´R composta pelos números 1-7-10-26-34 e pelas estrelas 2 e 4.
Boa sorte!
Um motociclista ficou ferido, esta noite, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, ocorrida na zona das Virtudes, no Funchal, num cruzamento...
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, falou hoje com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre o reforço da segurança no Ártico, depois...
A reunião de hoje do Conselho de Estado sobre a situação internacional, em particular na Ucrânia e na Venezuela, terminou hoje, ao fim de quatro horas,...
O ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno tem cinco concorrentes a ocupar o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), incluindo...
O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, apresentou hoje o programa UPGRADE ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge...