Um acidente de viação ocorreu esta manhã, às 8h26, na Levada dos Ilhéus, nas imediações do Engenho do Mel e de um parque de estacionamento público. O sinistro envolveu uma mota e um veículo ligeiro, resultando num ferido.

O motociclista, do sexo masculino, apresentava dores nos membros superiores, inferiores e na bacia, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. A PSP esteve presente para tomar conta da ocorrência e regular o trânsito.