Marinha coordena resgate ao largo da Ilha da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), juntamente com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR) e com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), coordenou hoje, dia 3 de outubro, o resgate de um tripulante do Navio de Carga “TCZEW”, com bandeira da Libéria, que se encontrava a navegar a 90 milhas náuticas, aproximadamente 166 quilómetros, a Noroeste da Ilha da Madeira.

Segundo comunicado e ao contrário do que o JM inicialmente tinha publicado na edição Online, foram os meios da Marinha que realizaram o resgate da vítima.

O alerta foi recebido no MRSC Funchal, por contato telefónico do agente de navegação, a informar que um tripulante masculino, com 53 anos, de nacionalidade indonésia, necessitava de cuidados médicos devido a sintomas de dispneia.

O navio navegou rumo ao Porto do Funchal, onde a uma distância de cerca de três milhas a sul, aproximadamente cinco quilómetros, foi possível transferir o paciente para uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal, que procedeu ao resgate para terra.

Segundo apurou o JM, a equipa do ISN procedeu ao resgate da vítima, que apresentava dificuldades respiratórias, um tripulante do navio. Em terra, no Cais 8, aguardava uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para assegurar a continuidade do apoio pré-hospitalar.

A embarcação salva-vidas do ISN chegou ao local por volta das 15h30. De imediato, o tripulante resgatado foi transportado para o Hospital Particular da Madeira, onde deu entrada no Serviço de Atendimento Permanente (SAP), permanecendo em observação médica.

O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.