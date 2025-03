Mais um choque no Funchal interrompe via na Cota 40

A manhã desta segunda-feira está a ser marcada por vários acidentes rodoviários, felizmente sem feridos. Mais um choque automóvel ocorreu há pouco na Via 25 de Abril, na chamada Cota 40, no Funchal, onde dois veículos colidiram quase de frente.

Segundo uma testemunha ocular, que falou ao nosso jornal, do acidente resultaram apenas danos materiais, embora bastante elevados. A mesma fonte revelou que a faixa entre o último túnel da Cota 40 e o Campo de Barca, junto ao Auto Silo da CMF, está interrompida devido ao impacto.

Além dos estragos significativos nas viaturas, os dois veículos ainda derrubaram postes de semáforos, agravando os transtornos na circulação. As autoridades estão no local a regularizar o trânsito e a proceder à remoção dos destroços da via.