Depois da chuva, IPMA lança aviso para o vento e agitação marítima, que será fará sentir na costa sul.

A Madeira vai estar sob aviso laranja devido a chuva, vento e agitação marítima fortes que vai atingir o arquipélago a partir das 00 horas desta terça-feira, que deverá prolongar-se até às 15 horas do mesmo dia. Só o aviso laranja para o vento é que termina ás 12 horas de amanhã, conforme novo comunicado do Instituto Português do Mar e Atmosfera. O aviso laranja é extensivo às regiões montanhosa para precipitação e o vento.

