MADEIRA Meteorologia
Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte

    Costa sul da Madeira com previsão de chuva para amanhã e madrugada de domingo. JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
24 Outubro 2025
15:28
Comentários

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta sexta-feira um aviso amarelo para a Madeira, devido à previsão de precipitação por vezes forte. O alerta abrange tanto a costa sul como as regiões montanhosas da ilha e estará em vigor entre as 18h00 de amanhã (25 de outubro), e as 03h00 de domingo.

De acordo com o IPMA, são esperados períodos de chuva intensa, podendo ocorrer de forma persistente e acompanhada de trovoadas isoladas. Como sempre, as autoridades habitualmente nestes casos recomendam à população que adote medidas de precaução, nomeadamente evitar circular em zonas propensas a inundações ou deslizamentos de terra; manter a atenção à condução, reduzindo a velocidade e aumentando a distância de segurança entre veículos; garantir que as caleiras e sistemas de escoamento de águas pluviais estão desobstruídos; evitar atividades ao ar livre em zonas expostas, especialmente nas serras e áreas ribeirinhas.

O aviso amarelo é o terceiro nível menos grave da escala de avisos meteorológicos, significando que as condições meteorológicas podem apresentar risco para determinadas atividades.

