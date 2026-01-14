Machico: Idosa ferida após ser atingida por veículo

Uma mulher foi assistida no serviço de urgências do Centro de Saúde, na manhã desta quarta-feira, depois de ser atingida por um veículo, mesmo no centro da cidade de Machico. A vítima, de 60 anos, estava na Rua da Árvore quando foi atropelada por um carro, ficando ferida.
Segundo uma fonte dos bombeiros, a vítima estava ligeiramente ferida e foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico. Posteriormente, foi transportada para o centro de saúde, onde ficou em observação no serviço de urgências. A PSP também esteve no local.
O sono é um estado fisiológico essencial para manter o equilíbrio do nosso organismo. Desempenha funções vitais como o desenvolvimento, conservação de...
Nos últimos anos, a Região Autónoma da Madeira assistiu a uma transformação profunda na forma como os seus Percursos Pedestres Classificados são utilizados....
PALAVRAS APENAS
Entro no ano novo a pensar em poesia. Ou em esperança. Ou na esperança que a poesia, na definição de Adélia Prado me traz:
Poesia é o rasto
de Deus na
brutalidade...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No penúltimo dia de 2025, na ponta oeste de uma ilha geograficamente africana mas que o destino entendeu que fosse anexada à potência que liderava as técnicas...
No próximo domingo, os portugueses serão chamados novamente às urnas, desta vez para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa.
Nestes 2 últimos anos,...
Iniciamos um novo ano e um novo janeiro cheio de objetivos e promessas. E claro que no topo da lista, quase como um ritual, aparece a vontade de “fazer...
Nicolás Maduro, o homem que em 12 anos fragmentou a sociedade venezuelana e tornou a maior economia da América Latina num país disfuncional em que até...
silviamariamata@gmail.com
Esta já passou. Ninguém se pisou. É esperar pela próxima. Que venha outra igual a esta e não pior, que já está bom.
Estas eram as conversas do antigamente,...
Vendo bem as coisas, talvez tenhamos de agradecer a três governantes esta inesperada rasteira na Autonomia da Madeira e dos Açores.
A propósito do mal-amanhado...
A mobilidade não é um luxo. É uma condição essencial para o exercício pleno da cidadania, para o acesso à educação, ao trabalho, à saúde e à participação...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Fafe, da Liga 3, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer na receção ao Sporting de Braga, da I Liga, por 2-1, em...
Manuel Frederico Pinheiro da Silva foi nomeado embaixador de Portugal em Caracas.
Uma decisão decretada esta quarta-feira pelo Presidente da República,...
A Presidente interina da Venezuela afirmou hoje que o país vive “uma nova era política”, após os Estados Unidos terem capturado Nicolás Maduro, ao anunciar...
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu hoje realizar a 29 de janeiro uma concentração de protesto junto ao Aeroporto de...
O Governo decidiu suspender a exigência de situação contributiva regularizada no acesso ao subsídio social de mobilidade até ao final de janeiro e avaliar...
O secretário regional da Economia reúne-se, esta quinta-feira à tarde, em Lisboa com o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, a quem irá apresentar um...
A candidatura de António Filipe à Presidência da República realizou esta tarde um debate sobre o sobressalto democrático que é necessário perante o atual...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a intenção de decretar o “estado de emergência” no setor energético do país, afetado por uma...
Um projeto liderado por Portugal, e financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA), permite a deteção precoce de riscos para a saúde pública associados...
A Casa do Povo do Porto Moniz, uma das instituições sociais mais antigas da Madeira, recebeu, na tarde desta quarta-feira, a visita da secretária regional...