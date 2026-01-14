Machico: Idosa ferida após ser atingida por veículo

Uma mulher foi assistida no serviço de urgências do Centro de Saúde, na manhã desta quarta-feira, depois de ser atingida por um veículo, mesmo no centro da cidade de Machico. A vítima, de 60 anos, estava na Rua da Árvore quando foi atropelada por um carro, ficando ferida.

Segundo uma fonte dos bombeiros, a vítima estava ligeiramente ferida e foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico. Posteriormente, foi transportada para o centro de saúde, onde ficou em observação no serviço de urgências. A PSP também esteve no local.