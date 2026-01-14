MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Machico: Idosa ferida após ser atingida por veículo

    Machico: Idosa ferida após ser atingida por veículo
    Bombeiros de Machico foram chamados a socorrer uma vítima de atropelamento. PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Janeiro 2026
16:16

Uma mulher foi assistida no serviço de urgências do Centro de Saúde, na manhã desta quarta-feira, depois de ser atingida por um veículo, mesmo no centro da cidade de Machico. A vítima, de 60 anos, estava na Rua da Árvore quando foi atropelada por um carro, ficando ferida.

Segundo uma fonte dos bombeiros, a vítima estava ligeiramente ferida e foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico. Posteriormente, foi transportada para o centro de saúde, onde ficou em observação no serviço de urgências. A PSP também esteve no local.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia as alterações anunciadas ao subsídio de mobilidade aérea para os residentes nas ilhas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas