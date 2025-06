Jovem sofreu despiste de mota grave no Porto Santo

Um jovem de 18 anos ficou ontem à noite gravemente ferido na sequência de um despiste de mota, no Porto Santo, apurou o JM.

Segundo foi possível apurar, a vítima circulava alegadamente sem capacete quando perdeu o controlo do veículo de duas rodas, sofrendo ferimentos graves, nomeadamente suspeita de um traumatismo craniano.

O rapaz foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e pela equipa médica da EMIR, tendo sido posteriormente transportado para o centro de saúde da Ilha Dourada, onde recebeu nova avaliação médica e foi estabilizado.

Horas depois, devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi transferido de urgência a bordo do avião C295 da Força Aérea Portuguesa para a Madeira, onde deu entrada no serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça em estado considerado grave, com suspeita de traumatismo craniano.