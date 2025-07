Uma jovem partilhou, no Tiktok, um vídeo que está a ganhar repercussão nas redes sociais. Nas imagens, a jovem mostra-se a ser seguida e ofendida por um imigrante, no Funchal.

De acordo com um leitor do JM, não será a primeira vez que este homem causa distúrbios no Funchal, alegando, inclusivamente, que um amigo já sofreu uma tentativa de assalto por parte do mesmo.