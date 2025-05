Jovem motociclista ferido com alguma gravidade em acidente no Garajau (com fotos)

Um jovem motociclista, de 18 anos, ficou ferido com gravidade na noite deste sábado, na sequência de um acidente aparatoso ocorrido na estrada do Garajau, no Caniço, mesmo em frente ao Hotel Dom Pedro Garajau.

As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar, estando a investigação a cargo da Polícia de Segurança Pública (PSP), que compareceu prontamente no local, com duas viaturas.