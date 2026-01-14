Jovem ferido em acidente na Avenida das Madalenas

Um jovem de 17 anos foi, ao final da tarde de ontem, assistido na Avenida das Madalenas, no Funchal, pela equipa médica da EMIR e por socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), na sequência de um acidente rodoviário.

De acordo com uma fonte hospitalar, o rapaz foi o único ferido do sinistro, apresentando vários traumatismos. Após receber assistência no local, foi transportado para o hospital numa ambulância da CVP, onde deu entrada no serviço de urgências e ficou internado para observação e tratamento.

A operação de socorro foi dificultada pelo intenso tráfego automóvel e pelo elevado aparato registado na zona, o que condicionou o trabalho dos meios de emergência pré-hospitalar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.