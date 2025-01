O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou o aviso de amarelo para laranja, o segundo mais grave, para todas as regiões do arquipélago da Madeira devido às previsões de agitação marítima e precipitação fortes.

De acordo com o IPMA, na costa norte da Madeira, as ondas serão de oeste/noroeste na ordem dos cinco a seis metros, “podendo atingir os 11 metros de altura máxima”.

Este aviso está em vigor entre as 03:00 e as 18:00 de terça-feira e abrange também a ilha do Porto Santo.

Na parte sul, as vagas serão de oeste/noroeste com 4 a 5 metros, complementa.

Quanto às previsões de precipitação, a autoridade meteorológica informa que a costa sul e as zonas montanhosas estão com aviso laranja desde as 12:29 e até às 18:00, voltando depois dessa hora a vigorar o aviso amarelo até às 21:00 de terça-feira.

A costa norte e o Porto Santo estão com aviso amarelo para precipitação entre as 12:29 e as 18:00 de hoje.

Para o vento, o aviso é amarelo, indicando o IPMA que vai ser “forte de sudoeste, com rajadas até 75 quilómetros por hora, aumentando até 85 quilómetros por hora na terça-feira”.

Nas regiões montanhosas, o vento será de sudoeste, com rajadas até 100 quilómetros por hora, aumentando até 110 quilómetros na terça-feira.

A capitania do Porto do Funchal também atualizou os avisos para a orla marítima devido a estas previsões do IPMA, recomendando “a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

O reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, não praticar a atividade da pesca lúdica em zonas expostas à rebentação das ondas são as indicações deixadas pela capitania.