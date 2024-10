As altas labaredas de fogo estão a assustar no sítio da Furna, freguesia da Ribeira Brava, onde deflagra um incêndio em área de mato.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol já estão no local com o auxílio de uma viatura pesada de combate a incêndios e outra ligeira, com um total de 5 elementos.