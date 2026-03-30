Incêndio no sítio da Apresentação mobiliza bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol

Um incêndio deflagrou, na tarde desta segunda-feira, no sítio da Apresentação, na Ribeira Brava, mobilizando vários meios terrestres dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol. A ocorrência obrigou à deslocação de diversas equipas para o local, menos de 24 horas depois de a mesma corporação ter sido chamada a combater outro fogo, registado durante a noite de ontem, no Lugar da Serra.

No teatro de operações estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que conseguiram controlar as chamas sem necessidade de reforço adicional. Em prevenção ficaram, ainda, meios dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Apesar da mobilização, estas duas corporações não chegaram a intervir, uma vez que o incêndio foi dominado apenas com os meios inicialmente destacados pelos bombeiros da Ribeira Brava