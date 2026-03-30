Homem assistido pela Cruz Vermelha na Rua da Carreira

Um homem de 25 anos sentiu-se mal, ao início da tarde desta segunda-feira, num estabelecimento comercial situado na Rua da Carreira, tendo sido assistido de imediato pelos funcionários do espaço e por uma equipa de socorro.

O alerta foi dado pouco depois das 13 horas, mobilizando uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para uma hamburgueria naquela artéria da cidade. À chegada, os socorristas encontraram o jovem consciente, mas a necessitar de cuidados médicos.

Após ser estabilizado no local, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação no serviço de urgência. Ao que foi possível apurar, o episódio não estará relacionado com a alimentação, tratando-se antes de uma indisposição súbita.