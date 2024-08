O incêndio que lavra desde ontem de manhã na Ribeira Brava tem vindo a ganhar força e começa a ser visto ao longe, desde as zonas altas do concelho do Funchal.

Fotografias enviadas ao JM, uma tirada no Monte e outra em Santo António, mostram uma nuvem de fumo.

Entretanto, chegou também à nossa redação uma outra imagem tirada em São Martinho, na zona do Papagaio Verde.

(Editado às 21h11)