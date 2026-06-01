Incêndio em monte de paletes mobiliza bombeiros e helicóptero em Santa Cruz (com vídeo)

Tal como o JM noticiou anteriormente , os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão, neste momento, a combater um incêndio que deflagrou num monte de paletes na zona do Vale Paraíso. Devido à elevada carga combustível existente no local, formou-se uma extensa nuvem de fumo negro, visível a vários quilómetros de distância, situação que tem causado preocupação entre a população.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

No terreno encontram-se várias equipas de bombeiros, apoiadas pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil, que tentam dominar as chamas numa altura em que as temperaturas elevadas e o vento registado na zona podem dificultar as operações de combate ao fogo. A Polícia de Segurança Pública (PSP) também foi acionada para o local, prestando apoio às operações.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Os trabalhos de combate continuam a decorrer e poderão prolongar-se durante mais algum tempo, dada a dimensão do incêndio e a quantidade de material combustível envolvido.

No local, o jornalista da rádio 88.8 JM FM, Flávio Matta, captou o momento através dos vídeos que publicamos nesta notícia, que mostram a intensidade do incêndio e a densa coluna de fumo que se ergue sobre a localidade.