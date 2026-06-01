Banhista assistido na Praia dos Reis Magos após perda de consciência

Um homem foi socorrido esta segunda-feira na Praia dos Reis Magos, no Caniço, depois de alegadamente ter sofrido uma perda de consciência.
O primeiro auxílio foi prestado pelos nadadores-salvadores de serviço naquela zona balnear, que rapidamente acudiram à vítima após se aperceberem da situação. Segundo uma testemunha ocular, o homem chegou a ficar inconsciente por breves instantes. Na sequência do alerta para o 112, uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocou-se ao local para prestar assistência. O JM apurou que a vítima recuperou a consciência ainda na praia, tendo sido posteriormente socorrida e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências.
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