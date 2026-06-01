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Camião colide com viatura ligeira durante manobra no Funchal

    Camião colide com viatura ligeira durante manobra no Funchal
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
01 Junho 2026
15:18

Um acidente rodoviário ocorrido na tarde desta segunda-feira provocou apenas danos materiais nas viaturas envolvidas. O sinistro aconteceu quando um camião de mercadorias embateu numa viatura ligeira durante uma manobra. Segundo foi possível apurar, o condutor do pesado não se terá apercebido da presença do automóvel que circulava na faixa da direita, acabando por atingir a sua lateral. Apesar do impacto, não há registo de feridos.

O JM apurou que o camião encontrava-se a realizar trabalhos de recolha de equipamentos e estruturas que permaneceram no local após as celebrações da Festa da Flor. As circunstâncias do acidente foram resolvidas no local pelos intervenientes.

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