Incêndio destrói viatura na zona da Maloeira (com vídeo)

Uma viatura incendiou-se na manhã desta segunda-feira, na zona da Maloeira, no concelho da Calheta, apurou o JM. O veículo ficou com a parte dianteira totalmente destruída, depois de as chamas terem consumido rapidamente o compartimento do motor.

De acordo com uma testemunha ocular, o condutor seguia nos acessos à Via Expresso quando se apercebeu de fumo a sair do motor. O homem conseguiu imobilizar o automóvel e abandonar o interior a tempo, juntamente com os restantes ocupantes, todos ilesos.