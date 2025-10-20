MADEIRA Meteorologia
Incêndio destrói viatura na zona da Maloeira (com vídeo)

    Fogo tomou conta da viatura que circulava na zona da Maloeira DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
20 Outubro 2025
11:13
Comentários

Uma viatura incendiou-se na manhã desta segunda-feira, na zona da Maloeira, no concelho da Calheta, apurou o JM. O veículo ficou com a parte dianteira totalmente destruída, depois de as chamas terem consumido rapidamente o compartimento do motor.

De acordo com uma testemunha ocular, o condutor seguia nos acessos à Via Expresso quando se apercebeu de fumo a sair do motor. O homem conseguiu imobilizar o automóvel e abandonar o interior a tempo, juntamente com os restantes ocupantes, todos ilesos.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram rapidamente acionados para o local, impedindo que o fogo se alastrasse a outras zonas. Como o veículo ficou imobilizado junto à berma, o incidente não provocou grandes constrangimentos na circulação automóvel.

As causas do incêndio não são ainda conhecidas, mas tudo indica tratar-se de uma avaria mecânica.

