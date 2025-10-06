MADEIRA Meteorologia
Idoso ferido em acidente de motorizada na Ribeira Brava

    Idoso ferido em acidente de motorizada na Ribeira Brava
06 Outubro 2025
12:59
Um homem de 74 anos ficou ferido esta manhã na sequência de um acidente de motorizada ocorrido nas proximidades do Centro de Saúde da Ribeira Brava e do quartel dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

De acordo com fonte dos bombeiros, a vítima sofreu ferimentos que obrigaram ao tratamento em unidade hospitalar. O homem recebeu assistência inicial no serviço de urgência do Centro de Saúde da Ribeira Brava. A PSP esteve no local.

