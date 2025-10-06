Idoso ferido em acidente de motorizada na Ribeira Brava

Um homem de 74 anos ficou ferido esta manhã na sequência de um acidente de motorizada ocorrido nas proximidades do Centro de Saúde da Ribeira Brava e do quartel dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.
De acordo com fonte dos bombeiros, a vítima sofreu ferimentos que obrigaram ao tratamento em unidade hospitalar. O homem recebeu assistência inicial no serviço de urgência do Centro de Saúde da Ribeira Brava. A PSP esteve no local.
Anteontem, no Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira – foi exibido o documentário “Uma casa com a rua lá dentro”, da autoria de André Moniz Vieira,...
No outro dia, numa daquelas livrarias da baixa chiado de Lisboa, deparei-me com a obra de Eça de Queirós, Uma Campanha Alegre. Livro publicado em Lisboa...
Uma das marcas mais características das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é seguramente a sua dimensão solidária, uma genuína...
Vivemos um tempo estranho. Falamos sobre tudo, opinamos sobre todos, mas raramente paramos para ouvir ou sentir de verdade. É como se a vida tivesse virado...
Como lembrava Agostinho da Silva: “O Homem não nasceu para trabalhar, mas sim para criar”
O que aconteceria se, por um momento, nos permitíssemos o luxo...
Autonomia. Por vezes, até parece um palavrão solene. Repetido até à exaustão em discursos, entrevistas e comemorações oficiais.
Só que, na prática, tem...
No meio de tantas crises internacionais e numa semana em que todos os olhos estavam sobre o Médio Oriente, fez-se sentir um arrepiante silêncio a partir...
DO FIM AO INFINITO
O homem deixou o caderno aberto em cima da mesa e ausentou-se. O restaurante ficou vazio e o dono, que estava atrás do balcão fingindo-se distraído, correu...
Cuidar de um idoso, sobretudo quando é um familiar, é um ato profundamente humano, mas também uma das tarefas mais exigentes e silenciosamente dolorosas...
A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. Porém, a falta de adesão à vacinação não implica apenas risco de doença: traduz-se em vidas...
O XRP é conhecido por suas transferências rápidas e de baixo custo, tornando-se uma opção popular para pagamentos internacionais. Agora, com a adição do PlanMining, cada vez mais detentores...
As populações precisam de voltar a ter voz na Câmara Municipal do Funchal e só poderá assgruar que tal aconteça, defendeu hoje Ricardo Lume, canditado...
O partido Iniciativa Liberal defendeu hoje mais apoio e equilíbrio na política cultural de Santa Cruz, manifestando preocupação com o desequilíbrio existente...
A candidata do PSD à Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, anunciou que a política de habitação municipal, será feita fundamentalmente através da...
O CDS propôs, hoje, a requalificação de várias zonas da Calheta que, noutros tempos, foram centralidades importantes para o concelho.
Em comunicado, “o...
A candidatura Partido (PT) Trabalhista à Câmara Municipal de Santa Cruz criticou o partido Juntos Pelo Povo (JPP) no tema da legalização do empreendimento...
A Casa do Povo da Calheta, vai dar início um Curso de Iniciação à língua inglesa, numa parceria com a Academia de formação da ACAPORAMA. As inscrições...
O Instituto de Desenvolvimento Empresarial assinalou hoje a entrega de 1,7 milhões de euros a 81 micro e pequenas empresas da Madeira, ao abrigo do programas...
A Iniciativa Liberal (IL) defendeu hoje que a Câmara Municipal do Funchal tem de usar a tecnologia para facilitar a comunicação e a participação dos cidadãos....
O Sindicato de Professores da Madeira irá reunir com a Secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, amanhã pelas 10h15, como...
Uma mulher deu à luz na receção das urgências do Hospital Santos Silva, em Gaia, após ser mandada para casa, duas horas antes. Quando regressaram às urgências...