Idoso ferido em acidente de motorizada na Ribeira Brava

Um homem de 74 anos ficou ferido esta manhã na sequência de um acidente de motorizada ocorrido nas proximidades do Centro de Saúde da Ribeira Brava e do quartel dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

De acordo com fonte dos bombeiros, a vítima sofreu ferimentos que obrigaram ao tratamento em unidade hospitalar. O homem recebeu assistência inicial no serviço de urgência do Centro de Saúde da Ribeira Brava. A PSP esteve no local.