Uma mulher de 77 anos foi atropelada ontem no Caminho do Amparo, no Funchal. A vítima sofreu ferimentos e recebeu assistência no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

O acidente gerou algum aparato com a chegada dos meios de socorro. Após a estabilização do seu estado de saúde pelos socorristas, a mulher foi transportada de ambulância para o serviço de urgências, onde recebeu tratamento médico.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e está a investigar as circunstâncias do atropelamento.