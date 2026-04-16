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Homem transportado para o hospital após queda na via pública

    Homem transportado para o hospital após queda na via pública
    Ambulância da Cruz Vermelha a sair do Quartel em emergência. Paulo Graça
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
16 Abril 2026
14:20

Uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi acionada, ao início desta tarde, para a Avenida do Mar, no Funchal, após um homem ter sido encontrado caído no chão, alegadamente na sequência de uma queda.

Segundo apurou o JM, a vítima, com cerca de 60 anos, apresentava ferimentos ligeiros, tendo o incidente ocorrido em frente às instalações da Polícia Marítima. No local, a equipa de socorro prestou a assistência necessária, procedendo à estabilização do homem. Posteriormente, a vítima foi transportada numa ambulância para o hospital, onde recebeu tratamento adequado no serviço de urgência. As circunstâncias da queda não são, para já, totalmente conhecidas.

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