Homem transportado para o hospital após queda na via pública

Uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi acionada, ao início desta tarde, para a Avenida do Mar, no Funchal, após um homem ter sido encontrado caído no chão, alegadamente na sequência de uma queda.

Segundo apurou o JM, a vítima, com cerca de 60 anos, apresentava ferimentos ligeiros, tendo o incidente ocorrido em frente às instalações da Polícia Marítima. No local, a equipa de socorro prestou a assistência necessária, procedendo à estabilização do homem. Posteriormente, a vítima foi transportada numa ambulância para o hospital, onde recebeu tratamento adequado no serviço de urgência. As circunstâncias da queda não são, para já, totalmente conhecidas.