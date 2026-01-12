Homem hospitalizado devido a intoxicação alcoólica no Funchal

Um homem, de 65 anos, foi socorrido na via pública durante a madrugada desta segunda-feira, no Funchal, alegadamente na sequência do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. A vítima foi encontrada por populares deitada no chão, junto a uma paragem de autocarros da SAM, na Rua José da Silva “Saca”, que prontamente alertaram os serviços de emergência através do 112.
Os meios de socorro deslocaram-se ao local a meio da madrugada, prestando assistência pré-hospitalar ao homem, que apresentava sinais evidentes de intoxicação. Após ser socorrido, a vítima foi transportada de ambulância para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Fonte hospitalar confirmou ao Jornal que a vítima deu entrada perto das três da manhã com um quadro considerado grave de intoxicação alcoólica, tendo ficado internado para vigilância clínica e tratamento.
