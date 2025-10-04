MADEIRA Meteorologia
Homem hospitalizado após queda na via pública no Funchal

    Equipa da Cruz Vermelha Portuguesa esteve no local a prestar socorro. JM
Um homem de 55 anos foi esta manhã hospitalizado com ferimentos de alguma gravidade na face e na cabeça, depois de sofrer uma queda na via pública, na Rua Latino Coelho, junto ao Mercado dos Lavradores, no Funchal.

A vítima, que terá caído da “própria altura”, foi inicialmente assistida por populares que se encontravam no local e que alertaram os serviços de emergência através do 112.

De acordo com uma fonte hospitalar, o homem foi transportado por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu assistência médica na chamada “sala zero” do serviço de urgência.

