Homem hospitalizado após queda na via pública no Funchal

Um homem de 55 anos foi esta manhã hospitalizado com ferimentos de alguma gravidade na face e na cabeça, depois de sofrer uma queda na via pública, na Rua Latino Coelho, junto ao Mercado dos Lavradores, no Funchal.
A vítima, que terá caído da “própria altura”, foi inicialmente assistida por populares que se encontravam no local e que alertaram os serviços de emergência através do 112.
De acordo com uma fonte hospitalar, o homem foi transportado por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu assistência médica na chamada “sala zero” do serviço de urgência.
Como lembrava Agostinho da Silva: “O Homem não nasceu para trabalhar, mas sim para criar”
O que aconteceria se, por um momento, nos permitíssemos o luxo...
Autonomia. Por vezes, até parece um palavrão solene. Repetido até à exaustão em discursos, entrevistas e comemorações oficiais.
Só que, na prática, tem...
No meio de tantas crises internacionais e numa semana em que todos os olhos estavam sobre o Médio Oriente, fez-se sentir um arrepiante silêncio a partir...
DO FIM AO INFINITO
O homem deixou o caderno aberto em cima da mesa e ausentou-se. O restaurante ficou vazio e o dono, que estava atrás do balcão fingindo-se distraído, correu...
Cuidar de um idoso, sobretudo quando é um familiar, é um ato profundamente humano, mas também uma das tarefas mais exigentes e silenciosamente dolorosas...
A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. Porém, a falta de adesão à vacinação não implica apenas risco de doença: traduz-se em vidas...
Portugal vive, desde 1976, na contradição de proclamar Autonomia às suas regiões atlânticas enquanto mantém sobre elas o peso de uma centralização financeira...
Nasci na Madeira, um cantinho no céu, isolado para o bom e para o mau. Longe das guerras, com acesso a educação, saúde e perspetiva de futuro. Mas no mesmo...
O “Barómetro do Poder Local” de 2025, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, revela os seguintes dados: 83% dos inquiridos têm uma imagem positiva das...
Há chavões que a direita radical portuguesa conseguiu instituir, usando a técnica que lhe é característica: mentir. Dizem que os partidos democratas em...
A presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou hoje o “serviço inexcedível” dos bombeiros sapadores da cidade, durante a cerimónia comemorativa do...
A CDU realizou hoje um jantar-comício no Curral das Freiras onde o candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Marco Fernandes, afirmou que “o Curral...
O candidato da coligação PSD/CDS “Funchal Sempre Melhor” à Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, esteve este sábado em São Roque, acompanhado por...
Contribuir para a crescente afirmação turística da freguesia de São Jorge, valorizando e dignificando o seu património histórico e incentivando novos investimentos...
Um jovem que participava numa manifestação em Lisboa foi eletrocutado ao tentar subir para a parte superior de um comboio, na estação do Rossio.
Segundo...
Um grupo de manifestantes barricou-se esta tarde no interior de comboios, numa ação de apoio a Gaza.
De acordo com a SIC Notícias, “por volta das 18h20,...
O Partido Reagir, Incluir, Reciclar (RIR) defendeu hoje uma política de habitação “responsável, planeada e próxima das pessoas”, por parte da SocioHabita,...
O PTP alertou este sábado para a dívida da Câmara da Ribeira Brava, que atingiu 5 milhões de euros em janeiro de 2025, o dobro do ano anterior, o que representa...
Celso Bettencourt, candidato do PSD à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, voltou a colocar no centro da sua proposta política a revitalização da baía...
O Bloco de Esquerda quis questionar a Câmara Municipal de Santa Cruz sobre obras no Portinho, Caniço, após receber imagens de cinco escavadoras no local....