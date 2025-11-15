Homem hospitalizado após queda dentro de autocarro na Avenida do Mar

Um homem de 49 anos foi esta manhã hospitalizado após sofrer uma queda no interior de um autocarro, num incidente ocorrido numa zona de paragem da Avenida do Mar, no Funchal.

A vítima ter-se-á desequilibrado quando o veículo estava já imobilizado, caindo na zona das escadas de saída para o exterior. Foi de imediato assistida por populares que se encontravam no local. O homem queixava-se de fortes dores na zona dorsal, o que motivou a ativação de meios de socorro.

A equipa da Cruz Vermelha Portuguesa prestou os primeiros cuidados no local e transportou posteriormente a vítima para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.