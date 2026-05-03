MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem hospitalizado após problemas respiratórios em Santa Cruz

    Homem hospitalizado após problemas respiratórios em Santa Cruz
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
03 Maio 2026
18:40

Um homem foi hospitalizado na tarde deste domingo, após sofrer um episódio do foro respiratório, em Santa Cruz, revelou ao JM uma fonte dos bombeiros. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como a equipa médica da EMIR, devido às dificuldades respiratórias apresentadas pela vítima. Após receber assistência no local, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo a mesma fonte, o homem deu entrada no serviço de urgência, onde ficou internado para observação e avaliação clínica.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carina Ferro
Gestora de Projetos Comunitários

Dignidade
2/05/2026 03:30

“A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais.”, Preâmbulo da Constituição da República Portuguesa.

O 25 de Abril trouxe-nos...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas