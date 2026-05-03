Homem hospitalizado após problemas respiratórios em Santa Cruz

Um homem foi hospitalizado na tarde deste domingo, após sofrer um episódio do foro respiratório, em Santa Cruz, revelou ao JM uma fonte dos bombeiros. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como a equipa médica da EMIR, devido às dificuldades respiratórias apresentadas pela vítima. Após receber assistência no local, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Segundo a mesma fonte, o homem deu entrada no serviço de urgência, onde ficou internado para observação e avaliação clínica.
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