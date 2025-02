Homem hospitalizado após desmaio no Anadia Shopping

Um homem de 46 anos foi hospitalizado esta tarde após ter desmaiado no Centro Comercial Anadia Shopping, apurou o JM.

O incidente de saúde ocorreu já no interior do centro e segundo informações obtidas pelo JM, a vítima sentiu-se mal no local e foi prontamente assistida por alguns populares antes da chegada das equipas de socorro.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local para prestar auxílio e socorro, transportando o indivíduo para o hospital. Fonte hospitalar revelou que a situação estava estável e que o homem apenas aguardava por exames complementares.