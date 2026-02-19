MADEIRA Meteorologia
Homem ferido com gravidade após queda de um telhado

19 Fevereiro 2026
Um homem, de 60 anos, foi hospitalizado na manhã desta quinta-feira na sequência de uma queda de um telhado, no Caminho de São Roque, no Funchal. O alerta foi dado ao final da manhã, mobilizando vários meios de socorro para o local.

A vítima encontrava-se num telhado quando, por razões ainda por apurar, caiu e sofreu ferimentos traumáticos considerados muito graves.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que destacaram uma ambulância, bem como a equipa médica da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR). Após receber assistência e ser estabilizado no local, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no Serviço de Urgência em estado considerado grave.

