A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi, ao final desta tarde, chamada para prestar assistência a um cidadão que alega ter sido mordido por um cão, apurou o JM junto de fonte da PSP e ainda de uma testemunha ocular.

A situação ocorreu junto ao Bazar do Povo, no Funchal, onde o animal estava na companhia do dono e terá alegadamente se atirado contra um transeunte, que acabou por ficar ligeiramente ferido numa perna.

Depois de identificar o dono do animal e a vítima, a PSP terá transportado o homem até ao hospital para este receber tratamento.

Recorde-se que, ultimamente, existem muitas denúncias sobre alguns indivíduos que utilizam animais para conseguir ameaçar os transeuntes, caso estes não satisfaçam as suas vontades.