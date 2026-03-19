Homem encontrado sem vida em residência no Funchal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e uma equipa de socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses participaram, há pouco, numa operação para abertura de uma porta de uma residência, com o objetivo de garantir assistência de emergência a um indivíduo que não respondia.

A ocorrência registou-se no Beco do Paiol, no Funchal, onde foi encontrado um homem, de 85 anos, já sem sinais vitais. Após a entrada na habitação e a avaliação inicial efetuada pelos bombeiros, já nada havia a fazer. Foram, entretanto, acionados os serviços da autoridade de saúde para confirmação de óbito e levantamento do corpo.

Em simultâneo, a PSP iniciou diligências no local, procedendo à recolha de indícios com vista ao apuramento das circunstâncias do caso que levou à morte do idoso. Tudo leva a crer que se trata de um episódio de saúde súbita.