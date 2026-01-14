MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem em estado grave após queda de vários metros

    Homem em estado grave após queda de vários metros
    Homem foi transportado ao hospital em estado grave dr
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Janeiro 2026
16:01

Uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e uma equipa médica da EMIR foram acionadas, esta quarta-feira, ao início da tarde, para uma operação de socorro na zona da Cancela, na sequência de uma queda aparatosa sofrida por um homem.

Segundo fonte dos bombeiros, o acidente ocorreu num armazém, onde a vítima terá caído de uma altura estimada entre três a quatro metros. O homem apresentava ferimentos no couro cabeludo e sinais de trauma grave, tendo sido de imediato assistido no local pelas equipas de emergência da EMIR e dos Bombeiros.

Após o socorro e a estabilização, a vítima foi transportada para o hospital Dr Nélio Mendonça em estado considerado grave. De acordo com informação apurada, o homem terá sofrido um traumatismo cranioencefálico, encontrando-se no serviço de urgência sob vigilância médica, com um quadro clínico de alguma gravidade.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia as alterações anunciadas ao subsídio de mobilidade aérea para os residentes nas ilhas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas