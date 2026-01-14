Homem em estado grave após queda de vários metros

Uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e uma equipa médica da EMIR foram acionadas, esta quarta-feira, ao início da tarde, para uma operação de socorro na zona da Cancela, na sequência de uma queda aparatosa sofrida por um homem.

Segundo fonte dos bombeiros, o acidente ocorreu num armazém, onde a vítima terá caído de uma altura estimada entre três a quatro metros. O homem apresentava ferimentos no couro cabeludo e sinais de trauma grave, tendo sido de imediato assistido no local pelas equipas de emergência da EMIR e dos Bombeiros.

Após o socorro e a estabilização, a vítima foi transportada para o hospital Dr Nélio Mendonça em estado considerado grave. De acordo com informação apurada, o homem terá sofrido um traumatismo cranioencefálico, encontrando-se no serviço de urgência sob vigilância médica, com um quadro clínico de alguma gravidade.