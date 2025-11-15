Homem detido por suspeita de tráfico após sofrer intoxicação por droga

Um homem de 50 anos foi detido na noite passada, na zona do Lombo Centeio, nos Caminhos dos Pretos, no Funchal, na sequência de um caso relacionado com consumo e alegado tráfico de droga.
Segundo apurou o JM, o indivíduo foi intercetado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e apresentava sinais de intoxicação grave devido ao consumo excessivo de estupefacientes. Perante o estado de saúde do suspeito, os agentes acionaram uma ambulância, já no início da madrugada deste sábado.
O homem recebeu assistência no local e foi posteriormente transportado para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências. Encontrava-se em tratamento e observação, sob custódia policial.
Wall Street está a investir fortemente em Solana, com 417 milhões de dólares aplicados no ETF Bitwise SOL Staking (BSOL), abrindo as portas para que fundos institucionais entrem no...
A tradição voltou a cumprir-se em Croydon, Londres, onde a comunidade portuguesa celebrou com entusiasmo o São Martinho, uma das datas mais queridas no...
Portugal continental registou 815 ocorrências entre as 00:00 e as 18:00 de hoje devido ao mau tempo, principalmente inundações, a maioria na Área Metropolitana...
A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje os avisos de agitação marítima e vento fortes, assim como o de mau tempo, que estavam em vigor até domingo....
Os Serviços Médicos de Urgência (SMM) foram acionados para a Rua do Lazareto, na zona da Praceta, devido a um episódio de vómitos intensos apresentado...
O valor do limiar da concentração de ozono no litoral noroeste do baixo do Vouga foi hoje excedido entre as 15:00 e as 16:00, indicou a Comissão de Coordenação...
A Madeira registou, até às 16 horas deste sábado, vários episódios de chuva significativa e vento forte, de acordo com os dados oficiais do IPMA.
O Comité de Conciliação Orçamental concluiu hoje a negociação sobre o orçamento da União Europeia (UE) para 2026, com as dotações de pagamento a ultrapassarem...
Um homem de 49 anos foi esta manhã hospitalizado após sofrer uma queda no interior de um autocarro, num incidente ocorrido numa zona de paragem da Avenida...
O temporal e as chuvas intensas desta madrugada provocaram inundações, quedas de árvores e cortes de estradas em Santa Maria da Feira (Aveiro), situação...
A vacina da gripe destinada a idosos a partir dos 85 anos está em falta em várias Unidades Locais de Saúde (ULS) do país, tendo sido dadas indicações...