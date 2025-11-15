MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem detido por suspeita de tráfico após sofrer intoxicação por droga

    Homem detido por suspeita de tráfico após sofrer intoxicação por droga
    PSP identificou suspeito de consumo e tráfico de droga na noite passada. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
15 Novembro 2025
14:58
Comentários

Um homem de 50 anos foi detido na noite passada, na zona do Lombo Centeio, nos Caminhos dos Pretos, no Funchal, na sequência de um caso relacionado com consumo e alegado tráfico de droga.

Segundo apurou o JM, o indivíduo foi intercetado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e apresentava sinais de intoxicação grave devido ao consumo excessivo de estupefacientes. Perante o estado de saúde do suspeito, os agentes acionaram uma ambulância, já no início da madrugada deste sábado.

O homem recebeu assistência no local e foi posteriormente transportado para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências. Encontrava-se em tratamento e observação, sob custódia policial.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Porque razão Nacional e Marítimo desperdiçam tantos pontos na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas