Homem detido por suspeita de tráfico após sofrer intoxicação por droga

Um homem de 50 anos foi detido na noite passada, na zona do Lombo Centeio, nos Caminhos dos Pretos, no Funchal, na sequência de um caso relacionado com consumo e alegado tráfico de droga.

Segundo apurou o JM, o indivíduo foi intercetado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e apresentava sinais de intoxicação grave devido ao consumo excessivo de estupefacientes. Perante o estado de saúde do suspeito, os agentes acionaram uma ambulância, já no início da madrugada deste sábado.

O homem recebeu assistência no local e foi posteriormente transportado para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências. Encontrava-se em tratamento e observação, sob custódia policial.