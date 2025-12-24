Homem detido pela PSP após ameaçar transeuntes na Avenida do Mar (com foto e vídeo)

Como é habitual em épocas de maior afluência à cidade, registaram-se ontem distúrbios na Avenida do Mar, obrigando à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP). Um homem, visivelmente alcoolizado, foi detido após causar alarme entre os transeuntes, recorrendo a gestos e palavras ameaçadoras.

Segundo testemunhos recolhidos no local, o indivíduo abordava de forma intimidatória quem passava naquela zona, onde circulavam pessoas de várias idades, incluindo famílias e idosos. A situação gerou preocupação entre os presentes, levando a que fosse alertada a PSP.

Os agentes deslocaram-se prontamente ao local e, perante a resistência e o comportamento agressivo do homem, tiveram de o manietar para garantir a segurança pública. A intervenção decorreu em plena via pública, numa zona bastante movimentada àquela hora.

Após ser imobilizado, o suspeito foi detido e conduzido à esquadra da PSP, onde permaneceu para os procedimentos legais.