Homem assistido na Igreja da Sé após incidente de saúde

Um homem de 67 anos foi esta manhã assistido por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa no interior da Igreja da Sé, apurou o JM. A vítima sofreu um incidente de saúde que a deixou inconsciente, causando alarme entre os presentes no local.

À chegada das equipas de socorro, o homem já se encontrava consciente, tendo recebido assistência imediata no local. Após avaliação e estabilização clínica, foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.

Segundo informações recolhidas, o sexagenário permanece sob observação médica e a receber tratamento.