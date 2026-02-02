Homem assistido na Igreja da Sé após incidente de saúde

Um homem de 67 anos foi esta manhã assistido por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa no interior da Igreja da Sé, apurou o JM. A vítima sofreu um incidente de saúde que a deixou inconsciente, causando alarme entre os presentes no local.
À chegada das equipas de socorro, o homem já se encontrava consciente, tendo recebido assistência imediata no local. Após avaliação e estabilização clínica, foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.
Segundo informações recolhidas, o sexagenário permanece sob observação médica e a receber tratamento.
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Alfonso Pastor é reforço do Marítimo neste mercado de inverno, segundo anunciou o clube, precisando em comunicado que o guarda-redes chega em definitivo...
A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje o aviso de vento forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira e voltou a prolongar o de agitação...
O Marítimo anunciou, ao início de noite, que o clube e o avançado hondurenho Alberth Elis chegaram a acordo para a rescisão de contrato.
Elis chegou aos...
Um homem ficou ferido com alguma gravidade após sofrer uma queda numa escadaria na zona de São Martinho, junto ao restaurante Tourigalo. Segundo informações...
Os verde-rubros preparam-se para adquirir os serviços do jovem avançado do Benfica, José Melro, embora os pormenores do negócio ainda estejam a ser ultimados...
O Marítimo está bem perto de garantir o primeiro reforço de inverno neste último dia do mercado. O escolhido pelos verde-rubros será o extremo do Benfica...
Segundo a Marinha, foram realizadas duas operações de socorro no mar, que acabaram por salvar duas pessoas.
Segundo um comunicado da Marinha, foram registados...
A capitania do Funchal cancelou, esta tarde, os avisos emitidos de mau tempo válidos até à madrugada de amanhã.
Apesar do cancelamento, a Capitania recomenda...
Na cerimónia de apresentação dos resultados do projeto “Olhares Abertos”, promovida pela UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, a Secretária...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos meteorológicos para a RAM, devido à previsão de forte agitação marítima entre hoje...