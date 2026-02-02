MADEIRA Meteorologia
Homem assistido na Igreja da Sé após incidente de saúde

    Equipa da Cruz Vermelha prestou assistência na Igreja da Sé PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
02 Fevereiro 2026
16:06

Um homem de 67 anos foi esta manhã assistido por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa no interior da Igreja da Sé, apurou o JM. A vítima sofreu um incidente de saúde que a deixou inconsciente, causando alarme entre os presentes no local.

À chegada das equipas de socorro, o homem já se encontrava consciente, tendo recebido assistência imediata no local. Após avaliação e estabilização clínica, foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.

Segundo informações recolhidas, o sexagenário permanece sob observação médica e a receber tratamento.

