Homem agredido por quatro indivíduos na Rua das Fontes

Um homem foi violentamente agredido, na madrugada de hoje, por quatro indivíduos na Rua das Fontes, no Funchal, uma zona amplamente conhecida pela concentração de bares e espaços de diversão noturna, mas também por vários episódios de violência registados nos últimos anos.

Este é mais um caso de violência naquela artéria da cidade, apenas dois dias depois de ter sido noticiada outra agressão, desta vez contra um sem-abrigo.

Segundo foi possível apurar, a vítima encontrava-se acompanhada por um familiar, que terá assistido a toda a agressão sem conseguir impedir o ataque. As circunstâncias que estiveram na origem do incidente ainda não são conhecidas.

A vítima sofreu vários ferimentos e recebeu assistência no local por uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa. Depois de estabilizado, o homem foi transportado de ambulância para o hospital, onde permaneceu no serviço de urgência para tratamento e observação médica.

Este é mais um caso de violência naquela artéria da cidade, apenas dois dias depois de ter sido noticiada outra agressão, desta vez contra um sem-abrigo, reforçando a preocupação em torno da insegurança naquela zona do centro do Funchal.