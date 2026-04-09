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Homem agredido por quatro indivíduos na Rua das Fontes

    Homem agredido por quatro indivíduos na Rua das Fontes
    Equipa da Cruz Vermelha Portuguesa esteve no local. ARQUIVO JM/PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
09 Abril 2026
15:07

Um homem foi violentamente agredido, na madrugada de hoje, por quatro indivíduos na Rua das Fontes, no Funchal, uma zona amplamente conhecida pela concentração de bares e espaços de diversão noturna, mas também por vários episódios de violência registados nos últimos anos.

Este é mais um caso de violência naquela artéria da cidade, apenas dois dias depois de ter sido noticiada outra agressão, desta vez contra um sem-abrigo.

Segundo foi possível apurar, a vítima encontrava-se acompanhada por um familiar, que terá assistido a toda a agressão sem conseguir impedir o ataque. As circunstâncias que estiveram na origem do incidente ainda não são conhecidas.

A vítima sofreu vários ferimentos e recebeu assistência no local por uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa. Depois de estabilizado, o homem foi transportado de ambulância para o hospital, onde permaneceu no serviço de urgência para tratamento e observação médica.

Este é mais um caso de violência naquela artéria da cidade, apenas dois dias depois de ter sido noticiada outra agressão, desta vez contra um sem-abrigo, reforçando a preocupação em torno da insegurança naquela zona do centro do Funchal.

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