Homem agredido por quatro indivíduos na Rua das Fontes

Um homem foi violentamente agredido, na madrugada de hoje, por quatro indivíduos na Rua das Fontes, no Funchal, uma zona amplamente conhecida pela concentração de bares e espaços de diversão noturna, mas também por vários episódios de violência registados nos últimos anos.
Este é mais um caso de violência naquela artéria da cidade, apenas dois dias depois de ter sido noticiada outra agressão, desta vez contra um sem-abrigo.
Segundo foi possível apurar, a vítima encontrava-se acompanhada por um familiar, que terá assistido a toda a agressão sem conseguir impedir o ataque. As circunstâncias que estiveram na origem do incidente ainda não são conhecidas.
A vítima sofreu vários ferimentos e recebeu assistência no local por uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa. Depois de estabilizado, o homem foi transportado de ambulância para o hospital, onde permaneceu no serviço de urgência para tratamento e observação médica.
Este é mais um caso de violência naquela artéria da cidade, apenas dois dias depois de ter sido noticiada outra agressão, desta vez contra um sem-abrigo, reforçando a preocupação em torno da insegurança naquela zona do centro do Funchal.
Cem anos de existência — seja na vida de uma pessoa ou de uma instituição — é um marco notável.
Ainda mais notável se esse percurso for recheado de trabalho,...
Há experiências humanas que escapam à linguagem. A parentalidade é uma delas. Não começa apenas no momento do nascimento de um filho.
Inicia-se no instante...
Hoje, e por estarmos em abril, volto a escrever sobre um tema que a todos nós é muito caro. Escrevo sobre as nossas crianças e jovens. Os mais atentos,...
A notícia sobre um alegado comportamento impróprio por parte de um professor junto dos seus alunos é, por si só, profundamente inquietante. Não apenas...
A recente operação militar contra o Irão promoveu uma escalada do conflito no Médio Oriente. Consequentemente, antecipam-se retaliações contra países considerados...
Assinalar o aniversário do Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira é celebrar muito mais do que a existência de um espaço de rara beleza. É reconhecer...
PALAVRAS APENAS
Há qualquer coisa de profundamente humano no rascunho. Gosto de sentir que a mão funciona como prolongamento do pensamento, hesitando, parando, retomando...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Este ano tive pela primeira vez a oportunidade de participar no Festival das Migrações, no Luxemburgo, um país pequeno em tamanho, mas grande como o mundo...
Há textos que não envelhecem — apenas ganham novas camadas. Volto a este tema, que já tinha abordado em 2023, não por insistência teimosa, mas porque a...
Saber sair é algo que todos nós deveríamos saber fazer. Sair quando não somos desejados, quando estamos cansados, quando somos sucessivamente derrotados....
O FC Porto saiu da 27.ª jornada da Primeira Liga mantendo a liderança isolada, num fim de semana condicionado pelo adiamento de um dos jogos dos candidatos ao título.
O encontro do Sporting...
O FC Porto empatou hoje 1-1 diante do Nottingham Forest, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, que foi disputado no Estádio...
O Presidente da República pediu hoje que “o diálogo nunca se esgote” sobre as alterações lei laboral e prometeu que será “sempre coerente” com as declarações...
O Presidente da República prometeu hoje ponderar o pedido do presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria, Jorge Vala, que solicitou...
O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou hoje um cessar-fogo de 32 horas com a Ucrânia, entre o sábado à noite e domingo, em comemoração da Páscoa...
Uma menina palestiniana de 13 anos foi hoje morta a tiro pelo Exército israelita quando assistia a aulas numa tenda de campanha, no norte da Faixa de Gaza,...
A Polícia de Segurança Pública (PSP) bloqueou, esta quinta-feira, várias viaturas estacionadas na Avenida Arriaga, no Funchal. As imagens chegaram ao JM...
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, prometeu na quarta-feira um “aumento responsável” dos salários, corroídos por anos de inflação e...
A Plataforma Democrática Unitária (PDU), que reúne a maioria da oposição venezuelana, afirmou hoje que vai apresentar um roteiro de transição na Venezuela...
A polícia venezuelana lançou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que se concentraram hoje em Caracas para reclamar aumentos salariais em...
O julgamento por corrupção do primeiro-ministro israelita deve ser retomado no domingo, anunciou hoje o Ministério Público de Israel.
O julgamento foi suspenso...