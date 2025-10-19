MADEIRA Meteorologia
Homem agredido no Funchal foi transportado para o hospital

    Homem agredido no Funchal foi transportado para o hospital
    Agressão fez ferimentos num homem de 60 anos. SHUTTERSTOCK
Um homem de 60 anos foi agredido, hoje, ao início da noite, na Rua Elias Garcia, no Funchal. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam ao seu transporte para o serviço de urgências do hospital.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e tomou conta da ocorrência. As autoridades estão a investigar as circunstâncias do incidente e procuram apurar se se tratou de um ato isolado ou se o agressor já é conhecido das forças policiais.

