Homem agredido no Funchal foi transportado para o hospital

Um homem de 60 anos foi agredido, hoje, ao início da noite, na Rua Elias Garcia, no Funchal. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam ao seu transporte para o serviço de urgências do hospital.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e tomou conta da ocorrência. As autoridades estão a investigar as circunstâncias do incidente e procuram apurar se se tratou de um ato isolado ou se o agressor já é conhecido das forças policiais.
Foi no passado dia 16 de outubro que voltámos a celebrar o Dia Mundial da Alimentação. Um dia que serve não só para relembrar as regras de uma alimentação...
Com as eleições do passado dia 12 de outubro, encerra-se um ciclo complexo de atos eleitorais marcados por muita instabilidade, com quedas sucessivas dos...
Após as eleições autárquicas, mais do que discutir os resultados, importa refletir sobre o que veio depois. O ambiente político tem-se tornado cada vez...
silviamariamata@gmail.com
Pequenas, vocês que se “sente” aqui nos banquinhos todas à roda de mim que eu quero contar uma coisa a vocês que me sucedeu quando os meus pequenos eram...
Diz-se, com frequência, que “a Justiça é cega”. Expressão tantas vezes repetida para assegurar que o sistema judicial é imparcial, igual para todos e que...
Na última triagem referi que a campanha eleitoral autárquica seria fortíssima em promessas, egos inchados e troca de acusações, o que acabou por se confirmar,...
Os resultados das eleições autárquicas de 2025 na Região Autónoma da Madeira oferecem um retrato politicamente denso.
Por um lado, reafirma-se a maioria...
Portugal vive hoje uma oportunidade única de fazer uma revisão constitucional, libertando-nos do risco antidemocrático de ficarmos reféns de uma ideologia:...
DO FIM AO INFINITO
Três ou cinco segundos antes das 13:00 do dia 10 de abril de 2006, uma segunda-feira, Dona Beleza Móvel regressou abruptamente de um distanciamento profundo...
Portugal é um país de partidas e de chegadas. A nossa história está marcada pelo encontro com o Outro e pelo esforço de integração: da nossa, nos outros...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
Um homem de 60 anos foi agredido, hoje, ao início da noite, na Rua Elias Garcia, no Funchal. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi assistida no local...
O presidente da Assembleia da República, Pedro Aguiar-Branco, acaba de chegar à Madeira, para uma visita que acontece numa altura em que já estão em curso...
A Comissão Nacional do PS aprovou hoje o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais, com duas abstenções e os restantes a favor, adiantou à...
Milhares de manifestantes juntaram-se hoje, em Lisboa, para pedir a paz na Palestina e o cumprimento do cessar-fogo.
A coluna de manifestantes estava a...
Realizou-se na passada sexta-feira uma manifestação em defesa do Pão por Deus na loja Madeirense Puro, na rua Elias Garcia nº3.
Esta contou com a gravação...
O Governo israelita garantiu hoje que o cessar-fogo em Gaza se mantém em vigor, apesar do bombardeamento que realizou contra “alvos terroristas em Gaza”,...
A ONU anunciou hoje que funcionários da organização são reféns dos rebeldes Huthis em Sana, um dia após um novo ataque Huthi contra funcionários da ONU...
Duas pessoas foram, esta manhã, hospitalizadas na sequência de um acidente de viação ocorrido na Rua do Engenho do Mel, no Funchal. No local estiveram...
Cerca de uma centena de pessoas, entre adultos e crianças, embarcaram hoje a bordo do catamarã ‘Sea Nature’ para uma tarde em tons de cor-de-rosa, onde...
O grupo parlamentar do PSD/Madeira deu entrada, esta tarde, com um voto de congratulação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, ao...