Um homem terá sido agredido durante a madrugada desta sexta-feira, na Rua das Fontes, no Funchal.

Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa foi acionada para a Rua das Fontes, cerca das 4h30 da manhã desta sexta-feira, para prestar auxílio a um homem com aproximadamente 30 anos.

Alegadamente vítima de agressão, o homem apresentava uma hemorragia ativa devido a um corte no couro cabeludo, tendo sido socorrida no local e transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.