MADEIRA Meteorologia
Homem agredido após briga na Rua das Fontes

    Equipa da Cruz Vermelha Portuguesa esteve no local a prestar socorro à vítima. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Novembro 2025
19:54
Um homem de 50 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma agressão ocorrida na zona da Rua das Fontes, no Funchal. Segundo apurou o JM, a vítima terá estado envolvida numa confusão com um grupo de jovens, acabando por ser atingida na cabeça e sofrendo ainda ferimentos nos braços.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local, assim como uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Após receber os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu em observação no serviço de urgência.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima encontrava-se embriagada no momento da ocorrência, num caso que está agora a ser investigado pela PSP.

