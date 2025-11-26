Homem agredido após briga na Rua das Fontes

Um homem de 50 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma agressão ocorrida na zona da Rua das Fontes, no Funchal. Segundo apurou o JM, a vítima terá estado envolvida numa confusão com um grupo de jovens, acabando por ser atingida na cabeça e sofrendo ainda ferimentos nos braços.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local, assim como uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Após receber os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu em observação no serviço de urgência.
De acordo com fonte hospitalar, a vítima encontrava-se embriagada no momento da ocorrência, num caso que está agora a ser investigado pela PSP.
A nossa sociedade está a mudar e com essa mudança alguns valores parecem estar a ser invertidos. Vivemos num mundo cada vez mais impaciente, cheio de pressa...
Caminhamos a passos largos para a última ronda de eleições que temos vindo a acompanhar nos últimos tempos, as eleições presidenciais, marcadas para janeiro...
Este ano, a data está associada a uma grande polémica, por se passarem 50 anos do evento militar de novembro. Vai ser celebrado com pompa e circunstância...
Hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e é preciso relembrá-lo, hoje e em cada um dos nossos dias,...
DE LETRA E CAL
Olho para as adolescentes de hoje que usam óculos e, com felicidade, vejo que deixaram de ser um objeto que coloca um círculo de diferença em volta de...
Cristiano Ronaldo voltou a fazer aquilo que sempre faz: pôs o planeta inteiro a falar dele. Não precisou de marcar um golo de bicicleta, nem de levantar...
Há acontecimentos que mudam uma vida em segundos. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um deles. De forma súbita e muitas vezes sem aviso, o AVC interrompe...
Com uma Coligação cujo Governo Regional beneficia de maioria parlamentar absoluta, e empossados os Órgãos das Autarquias Locais, é momento de todos e de...
Cada vez mais tenho a certeza de que há muito boa gente com demasiado tempo livre. Tanto que se podem dar ao luxo de se preocupar com a vida dos outros....
Durante a minha adolescência, como muitos da minha geração, acreditava num ideal de centro-esquerda, numa sociedade mais justa, mais igual, menos ferida...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
A Bitfarms fechará permanentemente sua fazenda de mineração em Washington até o final de dezembro, a Riot Platforms alugou toda a sua eletricidade para empresas de IA, as ações da TeraWulf...
O I Fórum Regional Erasmus+ decorreu esta quarta-feira, no Museu da Eletricidade - Casa da Luz, numa iniciativa da Secretaria Regional da Educação, Ciência...
O Sporting venceu, esta noite, o Club Brugge por 3-0, em jogo a contar para a 5.ª jornada da fase liga da Liga dos Campeões.
Quenda inaugurou o marcador...
Os dois membros da Guarda Nacional baleados hoje perto da Casa Branca, em Washington, morreram, adiantou o governador da Virgínia Ocidental, Estado a...
Dois soldados da Guarda Nacional foram hoje atingidos a tiro perto da Casa Branca, em Washington, divulgou fonte policial da capital norte-americana,...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, presidiu esta quarta-feira à cerimónia de entrega de certificados a cerca de...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta quarta-feira a Fundação Princesa Dona Maria Amélia, numa deslocação...
A candidatura de António Filipe à Presidência da República realizou esta tarde, no Funchal, um debate público sobre o quadro político em que se realizam...
O cardeal português D. José Tolentino Mendonça apresentou hoje em Lisboa o seu novo livro, ‘Para os Caminhantes Tudo é Caminho’, definindo a obra como...
Um homem de 50 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma agressão ocorrida na zona da Rua das Fontes, no Funchal. Segundo apurou o JM, a vítima...
O tribunal que está a julgar o processo Operação Marquês deu hoje 10 dias ao novo advogado do antigo primeiro-ministro José Sócrates para conhecer o caso,...