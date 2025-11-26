Homem agredido após briga na Rua das Fontes

Um homem de 50 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma agressão ocorrida na zona da Rua das Fontes, no Funchal. Segundo apurou o JM, a vítima terá estado envolvida numa confusão com um grupo de jovens, acabando por ser atingida na cabeça e sofrendo ainda ferimentos nos braços.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local, assim como uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Após receber os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu em observação no serviço de urgência.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima encontrava-se embriagada no momento da ocorrência, num caso que está agora a ser investigado pela PSP.