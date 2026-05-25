Grávida e mais dois feridos em colisão entre autocarro e ligeiro

Uma mulher grávida foi hospitalizada, esta tarde, na sequência de um acidente de viação que envolveu um autocarro de passageiros e uma viatura ligeira, na Rua da Ribeira de João gomes, no Funchal. Do acidente resultaram ainda mais dois feridos: um jovem de 21 anos, que seguia no autocarro com a grávida, e a condutora da viatura ligeira, uma mulher de 41 anos.

Segundo apurou o JM, a grávida encontrava-se muito nervosa devido ao seu estado, tendo sido assistida pela equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que acorreu prontamente ao local. Após receber assistência, a mulher e o companheiro foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deram entrada no serviço de urgência.

Além da Cruz Vermelha Portuguesa, os Bombeiros Voluntários Madeirenses também estiveram no local a prestar assistência pré-hospitalar à condutora da viatura ligeira, que apresentava queixas na zona do tórax. A mulher foi igualmente socorrida e transportada para o hospital, onde deu entrada também no serviço de urgência.