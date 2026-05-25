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Dois suspeitos ficam em prisão preventiva em caso de alegada rede de tráfico de droga

    Dois suspeitos ficam em prisão preventiva em caso de alegada rede de tráfico de droga
    Momento em que a Polícia Judiciária chegava ao tribunal com os detidos da rede de droga Joana Sousa/JM-Madeira
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Maio 2026
17:47

Após o primeiro interrogatório judicial dos seis suspeitos detidos no âmbito de uma investigação a uma alegada rede de tráfico de droga que operava entre o Funchal e Leiria, que terminou hoje, o juiz de instrução criminal do Tribunal da Comarca da Madeira aplicou diferentes medidas de coação aos arguidos.

Dois dos suspeitos ficaram em prisão preventiva, tendo sido considerado os antecedentes criminais de ambos. Já foram conduzidos ao estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela. Outros dois arguidos ficaram sujeitos à proibição de contactos com os restantes envolvidos no processo e a apresentações periódicas perante órgão de polícia criminal (OPC) na área de residência.

Um dos suspeitos ficou apenas proibido de contactar com os restantes arguidos, enquanto outro ficou sujeito à proibição de se ausentar da Região Autónoma da Madeira e igualmente impedido de contactar com os demais intervenientes no processo.

Os seis suspeitos, com idades compreendidas entre os 16 e os 63 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária na Madeira (PJ), na sequência de uma operação desencadeada na passada terça-feira, relacionada com uma alegada rede de tráfico de droga. O grupo voltou esta segunda-feira ao Tribunal Judicial do Funchal para conhecer as medidas de coação aplicadas pelo tribunal.

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