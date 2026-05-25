Dois suspeitos ficam em prisão preventiva em caso de alegada rede de tráfico de droga

Após o primeiro interrogatório judicial dos seis suspeitos detidos no âmbito de uma investigação a uma alegada rede de tráfico de droga que operava entre o Funchal e Leiria, que terminou hoje, o juiz de instrução criminal do Tribunal da Comarca da Madeira aplicou diferentes medidas de coação aos arguidos.
Dois dos suspeitos ficaram em prisão preventiva, tendo sido considerado os antecedentes criminais de ambos. Já foram conduzidos ao estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela. Outros dois arguidos ficaram sujeitos à proibição de contactos com os restantes envolvidos no processo e a apresentações periódicas perante órgão de polícia criminal (OPC) na área de residência.
Um dos suspeitos ficou apenas proibido de contactar com os restantes arguidos, enquanto outro ficou sujeito à proibição de se ausentar da Região Autónoma da Madeira e igualmente impedido de contactar com os demais intervenientes no processo.
Os seis suspeitos, com idades compreendidas entre os 16 e os 63 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária na Madeira (PJ), na sequência de uma operação desencadeada na passada terça-feira, relacionada com uma alegada rede de tráfico de droga. O grupo voltou esta segunda-feira ao Tribunal Judicial do Funchal para conhecer as medidas de coação aplicadas pelo tribunal.
Recentemente, a minha rotina mudou sem aviso. Era suposto sair do trabalho ao meio-dia e meia, mas os planos anteciparam-se. Ia fazer uma carga, mas tinha...
Ao contrário do PS, que nunca entendeu a importância da defesa da Autonomia e dos interesses da Região perante Lisboa – o que explica, em parte, a sucessão...
Durante séculos, a justiça fazia-se perante a multidão. No centro das cidades, nas praças, junto aos mercados ou aos pelourinhos, homens e mulheres eram...
Assinala-se, em Portugal, no penúltimo sábado de maio, o Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade. Uma data oportuna para alertar para os números preocupantes...
O JN referia na sua edição de 01.05.2026 que o número de trabalhadores com dois ou mais empregos, em Portugal, atingiu em 2025 um valor recorde, com um...
A resiliência, a capacidade de adaptação, a versatilidade... Foram algumas das palavras repetidas no Dia do Empresário promovido pela ACIF. Conceitos modernos,...
António fez 80 anos ontem. É um homem culto, abrasado pela lucidez. Já não se inquieta com a proximidade do fim que a sua idade espreita. Incendiou os...
Conheci uma pessoa que lia livros ao contrário. Não os segurava invertidos nem começava pela última página por distração. Fazia-o de propósito. Lia primeiro...
DO FIM AO INFINITO
No princípio do mês de novembro de 2010, quando eu vivia numa missão em Moçambique, fui atacado por um bicharoco hiperagressivo – um vírus, uma bactéria,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Após o meu último texto, publicado neste espaço, em que discorri sobre as várias significações que atribuímos ao número sete, não pude deixar de pensar...
O podcast ‘Estás Ligado?’ é uma iniciativa do Município do Funchal, através da Divisão de Juventude e Desporto, em parceria com o JM Madeira e a 88.8 JMFM....
Morreram duas pessoas na noite desta segunda-feira na sequência de um grave acidente entre duas motos na VR1, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, junto...
Ocorreu na noite desta segunda-feira um acidente grave na VR1, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, que vitimou duas pessoas.Segundo apurou o JM, as duas...
A perícia realizada a pedido do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) revela que o NRP Mondego apresenta um “estado generalizado de degradação...
A Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) informa que por motivo de trabalhos de conservação e remodelação na rede de distribuição, o fornecimento de...
A Polícia Judiciária adiantou hoje que o acesso indevido a dados de utentes do SNS através de credenciais comprometidas de um médico fez, pelo menos, mais...
Paula Margarido, secretária regional de Inclusão e Juventude, presidiu, esta segunda-feira, à cerimónia de assinatura de contratos programas com as associações...
A direção liderada por João Santos tomou hoje posse oficialmente do Clube Naval do Funchal (CNF) para o quadriénio 2026–2030, numa cerimónia marcada pelo...
O Ministério Público da Venezuela (MP) anunciou hoje que iniciou uma investigação para esclarecer os violentos protestos registados no domingo na prisão...
A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, esteve reunida com o presidente da Assembleia Legislativa da Região...
Um acidente rodoviário no Campo da Barca, em frente ao edifício do Governo Regional, está a provocar um grande engarrafamento nas vias circundantes.
Do...